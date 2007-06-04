Надаль 12-й раз вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец на «Ролан Гаррос» разгромил Кеи Нисикори (6:1, 6:1, 6:3) и вышел в полуфинал. Надаль попал в четверку сильнейших в Париже в 12-й раз из 15, что он там играл.

Раньше он выигрывал турнир каждый раз, когда доходил до 1/2.

Всего Надаль в 31-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и теперь делить третье место в Открытой эре с Джимми Коннорсом. Его обходят только Новак Джокович (34, завтра может стать 35) и (43, сегодня может стать 44).