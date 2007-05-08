Мадрид (ATP). Второй круг. Дель Потро проводит первый матч после травмы, Хачанов встретится с Вердаско, Надаль – с Оже-Альяссимом

В среду в Мадриде Карен Хачанов сыграет с Фернандо Вердаско, а Хуан Мартин дель Потро проводит первый одиночный матч с февраля.
Также стартуют Рафаэль Надаль, прошлогодний чемпион Александр Зверев и Стефанос Циципас, на прошлой неделе победивший в Эшториле.
Результаты первых матчей второго круга здесь.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 8 мая, 21.00
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00
- Дата проведения
- 8 мая, 15.38
- Дата проведения
- 8 мая, 16.00
- Дата проведения
- 8 мая, 22.30
- Дата проведения
- 8 мая, 13.19
- Дата проведения
- 8 мая, 13.14
- Дата проведения
- 8 мая, 15.32
- Дата проведения
- 8 мая, 14.30
- Дата проведения
- 8 мая, 14.43
- Дата проведения
- 8 мая, 16.45
- Дата проведения
- 8 мая, 17.30