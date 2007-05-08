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    Мадрид (ATP). Второй круг. Дель Потро проводит первый матч после травмы, Хачанов встретится с Вердаско, Надаль – с Оже-Альяссимом

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    В среду в Мадриде Карен Хачанов сыграет с Фернандо Вердаско, а Хуан Мартин дель Потро проводит первый одиночный матч с февраля.

    Также стартуют Рафаэль Надаль, прошлогодний чемпион Александр Зверев и Стефанос Циципас, на прошлой неделе победивший в Эшториле.

    Результаты первых матчей второго круга здесь.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Фернандо Вердаско (Испания) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    8 мая, 21.00
    Онлайн матча

    Феликс Оже-Альяссим (Канада) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    8 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Ласло Дьере (Сербия) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    3:2
    Дата проведения
    8 мая, 15.38
    Онлайн матча

    Стефанос Циципас (Греция) Адриан Маннарино (Франция)
    Дата проведения
    8 мая, 16.00
    Онлайн матча

    Давид Феррер (Испания) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    8 мая, 22.30
    Онлайн матча

    Фрэнсис Тиафу (США) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    6:4|3:6|6:3
    Дата проведения
    8 мая, 13.19
    Онлайн матча

     

    Кеи Нисикори (Япония) Уго Делльен (Боливия)
    7:5|7:5
    Дата проведения
    8 мая, 13.14
    Онлайн матча

     

    Мартон Фучович (Венгрия) Гаэль Монфис (Франция)
    5:1
    Дата проведения
    8 мая, 15.32
    Онлайн матча

     

    Жереми Шарди (Франция) Диего Шварцман (Аргентина)
    6:1|6:2
    Дата проведения
    8 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Стэн Вавринка (Швейцария) Гидо Пелья (Аргентина)
    6:3|5:4
    Дата проведения
    8 мая, 14.43
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) Джон Миллман (Австралия)
    Дата проведения
    8 мая, 16.45
    Онлайн матча

     

    Люка Пуй (Франция) Хуберт Хуркач (Польша)
    Дата проведения
    8 мая, 17.30
    Онлайн матча
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