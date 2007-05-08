Мадрид (ATP). Второй круг. Дель Потро проводит первый матч после травмы, Хачанов встретится с Вердаско, Надаль – с Оже-Альяссимом

В среду в Мадриде Карен Хачанов сыграет с Фернандо Вердаско, а Хуан Мартин дель Потро проводит первый одиночный матч с февраля.

Также стартуют Рафаэль Надаль, прошлогодний чемпион Александр Зверев и Стефанос Циципас, на прошлой неделе победивший в Эшториле.

Результаты первых матчей второго круга здесь.

Сетка турнира здесь.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг