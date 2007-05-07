Мадрид (ATP). Первый круг. Медведев играет с Пельей, Вавринка – с Эрбером, Феррер встретится с Баутиста-Агутом

В первом круге мадридского «Мастерса» Даниил Медведев играет с Гидо Пельей.
Давид Феррер, проводящий последний турнир в карьере, сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.
Результаты первых матчей первого круга здесь.
Сетка турнира здесь.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 7 мая, 13.10
- Дата проведения
- 7 мая, 13.11
- Дата проведения
- 7 мая, 13.14
- Дата проведения
- 7 мая, 13.11
- Дата проведения
- 7 мая, 14.30
- Дата проведения
- 7 мая, 14.30
- Дата проведения
- 7 мая, 14.30
- Дата проведения
- 7 мая, 14.30
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00
- Дата проведения
- 7 мая, 17.00
- Дата проведения
- 7 мая, 17.30
- Дата проведения
- 7 мая, 18.30