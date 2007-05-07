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    Мадрид (ATP). Первый круг. Медведев играет с Пельей, Вавринка – с Эрбером, Феррер встретится с Баутиста-Агутом

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    В первом круге мадридского «Мастерса» Даниил Медведев играет с Гидо Пельей. 

    Давид Феррер, проводящий последний турнир в карьере, сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

    Результаты первых матчей первого круга здесь.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Хуберт Хуркач (Польша) Алекс де Минаур (Австралия)
    6:3|0:0
    Дата проведения
    7 мая, 13.10
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Мартон Фучович (Венгрия)
    4:4
    Дата проведения
    7 мая, 13.11
    Онлайн матча

     

    Гидо Пелья (Аргентина) Даниил Медведев (Россия)
    6:2|0:1
    Дата проведения
    7 мая, 13.14
    Онлайн матча

    Стэн Вавринка (Швейцария) Пьер-Уг Эрбер (Франция)
    6:2|1:0
    Дата проведения
    7 мая, 13.11
    Онлайн матча

    Адриан Маннарино (Франция) Жоао Соуза (Португалия)
    Дата проведения
    7 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) Кайл Эдмунд (Великобритания)
    Дата проведения
    7 мая, 14.30
    Онлайн матча

    Жиль Симон (Франция) Уго Делльен (Боливия)
    Дата проведения
    7 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Диего Шварцман (Аргентина) Марко Чеккинато (Италия)
    Дата проведения
    7 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Жереми Шарди (Франция) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    7 мая, 16.00
    Онлайн матча

     

    Давид Феррер (Испания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
    Дата проведения
    7 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Джон Миллман (Австралия) Стив Джонсон (США)
    Дата проведения
    7 мая, 17.30
    Онлайн матча

     

    Борна Чорич (Хорватия) Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    7 мая, 18.30
    Онлайн матча

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