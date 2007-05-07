Мадрид (ATP). Первый круг. Медведев играет с Пельей, Вавринка – с Эрбером, Феррер встретится с Баутиста-Агутом

В первом круге мадридского «Мастерса» Даниил Медведев играет с Гидо Пельей.

Давид Феррер, проводящий последний турнир в карьере, сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

Результаты первых матчей первого круга здесь.

Сетка турнира здесь.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг