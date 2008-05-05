Слоун Стивенс: «Эмилия Кларк сказала, что лучшей серией «Игры престолов» будет 5-я. Я такая: ох твою же мать. И завалила»

Финалистка «Ролан Гаррос» Слоун Стивенс перед стартом на турнире в Мадриде рассказала о решении нанять Свена Гренефельда.

«Он хороший тренер. Я много лет его знаю – еще с юниорских времен и [программы развития игроков] adidas. Он хороший человек и классный тренер. Очень организованный, а мне это нужно. Надеюсь, у нас все получится. Мне нужен был тренер, и думаю, Свен – правильный выбор. Пока что все идет хорошо. Надо еще подождать.

Хуже, чем было в начале сезона, уже не будет. Ситуация всегда меняется, за спадом всегда приходит подъем. Подолгу плохо не бывает. Я очень много тренировалась перед приездом сюда. Чувствую себя хорошо. Красный грунт – мое любимое покрытие, и я с нетерпением жду ближайшие недели.

Это самый длинный отрезок года, что я не дома, так что я стараюсь продраться через него как могу. Сейчас мне надо сконцентрироваться на том, чтобы вернуть свою игру и свои результаты. Это все, о чем я сейчас думаю».

Также чемпионка US Open-2017 поделилась впечатлениями от финального сезона «Игры престолов», начавшегося три недели назад.

«Там столько всего происходит. Я на днях видела, как Эмилия Кларк сказала, что лучшей серией будет пятая, – и я такая: ох твою же мать. Я совершенно изменила свое мнение о том, что там дальше будет, и завалила. Сижу помалкиваю и просто смотрю. Только вот тут, в Мадриде, попросила Мэди (Мэдисон Киз), чтобы она нашла, как нам посмотреть HBO отсюда, – VPN там или как его. В понедельник утром встану и посмотрю.

«Битва за Винтерфелл» – лучшая серия за все время. Хотя было темновато. Я все не могла понять, это у меня с экраном что-то или чего. По сюжету тоже было мрачно – все умирали, – но и буквально тоже. Не видно было ни хера – черный экран. Я не понимала, так и должно быть или что.

А Арья-то? Ну реально. Кто-то мог такое предположить? Хотя я почувствовала что-то неладное, потому что куда она делась-то на 15 минут? Я все думала, где она. А потом она вернулась и такая (жестикулирует). Очень много всего. Очень жду следующую серию».

На Madrid Open восьмая ракетка мира стартует сегодня вторым запуском после 13:30 против Полоны Герцог (Q).

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