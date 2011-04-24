Хачанов проиграл четвертый матч подряд

Российский №1 Карен Хачанов (6), в стартовом матче турнира в Барселоне проигравший чемпиону Сан-Паулу Гидо Пелье 2:6, 6:7, проиграл четвертый матч подряд (с четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе полтора месяца назад).

C начала сезона 22-летний Хачанов проиграл больше половины матчей – 8 из 15. До конца грунтового сезона у него, впрочем, горит только 1/8 финала «Ролан Гаррос» (200 очков).

28-летний аргентинец Пелья, в начале весны завоевавший первый титул ATP, выиграл третью из пяти последних встреч с соперниками из топ-15.