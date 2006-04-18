Шарапова и Свитолина снялись с турнира в Штутгарте

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе. Трехкратная чемпионка турнира взяла wild card, но еще месяц назад предупреждала, что может не успеть восстановиться после травмы плеча. Кроме того, Шарапова снялась с турнира в Мадриде.

С соревнований в Штутгарте также снялась украинка Элина Свитолина. Она после турнира в Майами взяла перерыв, чтобы залечить травму колена.

Кроме того, турнир пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс и Доминика Цибулкова. Если снимется еще кто-нибудь, то в сетку попадет , которая в эти выходные играет Кубок Федерации в Австралии.