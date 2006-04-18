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    Шарапова и Свитолина снялись с турнира в Штутгарте

    Теги Мария Шарапова WTA Виктория Азаренко Доминика Цибулкова Слоун Стивенс Porsche Tennis Grand Prix Элина Свитолина Даниэль Коллинс Теннис

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе. Трехкратная чемпионка турнира взяла wild card, но еще месяц назад предупреждала, что может не успеть восстановиться после травмы плеча. Кроме того, Шарапова снялась с турнира в Мадриде.

    С соревнований в Штутгарте также снялась украинка Элина Свитолина. Она после турнира в Майами взяла перерыв, чтобы залечить травму колена.

    Кроме того, турнир пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс и Доминика Цибулкова. Если снимется еще кто-нибудь, то в сетку попадет Виктория Азаренко, которая в эти выходные играет Кубок Федерации в Австралии.

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