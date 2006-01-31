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    Рекламу дейтинг-сервиса с Сереной Уильямс покажут на Супербоуле

    Теги Серена Уильямс видео бизнес Супербоул реклама Теннис

    23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс стала героиней рекламы нетворкинг-сервиса Bumble, которую покажут во время Супербоула в это воскресенье.

    Экс-первая ракетка мира – консультант компании, которая предоставляет услуги по налаживанию романтических, рабочих и дружеских связей. Она выступила одним из создателей кампании «Мяч на ее стороне», призывающей женщин проявлять инициативу и делать первые шаги в жизни и карьере.

    В ее рамках за каждый «первый шаг», сделанный женщинами на Bumble, компания будет перечислять деньги Центру помощи имени Йетунде Прайс (Yetunde Price Resource Center) для пострадавших от насилия, который Серена и Винус Уильямс открыли три года назад.

    30-секундный ролик – первый для Bumble, который покажут на Супербоуле.

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