Рекламу дейтинг-сервиса с Сереной Уильямс покажут на Супербоуле

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс стала героиней рекламы нетворкинг-сервиса Bumble, которую покажут во время Супербоула в это воскресенье.

Экс-первая ракетка мира – консультант компании, которая предоставляет услуги по налаживанию романтических, рабочих и дружеских связей. Она выступила одним из создателей кампании «Мяч на ее стороне», призывающей женщин проявлять инициативу и делать первые шаги в жизни и карьере.

В ее рамках за каждый «первый шаг», сделанный женщинами на Bumble, компания будет перечислять деньги Центру помощи имени Йетунде Прайс (Yetunde Price Resource Center) для пострадавших от насилия, который Серена и Винус Уильямс открыли три года назад.

30-секундный ролик – первый для Bumble, который покажут на Супербоуле.