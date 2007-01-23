Серена Уильямс: «Это не я засадила матчболы – просто Каролина показала на них лучший теннис в своей жизни»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс рассказала о состоянии своего голеностопа, который подвернула в четвертьфинале Australian Open против Каролины Плишковой (4:6, 6:4, 5:7). 37-летняя американка проиграла его, несмотря на то, что в третьем сете вела 5:1 и имела четыре матчбола.

– Голеностоп, кажется, в порядке. Но обычно я это понимаю только на следующий день.

– Почему вы не позвали врача в переходе?

– Я ненавижу вызывать врача, и мне не казалось, что он мне нужен. Так что я просто продолжила играть.

– Вы очень хорошо подавали, но, подвернув ногу, больше не выиграли на подаче ни очка. Вы испытывали дискомфорт? Или эта ситуация заставила вас сомневаться?

– Нет, просто она с этого момента заиграла на приеме очень хорошо. Это никакого отношения к моему голеностопу не имеет. Это она заиграла отлично. Я со своей стороны наделала ошибок, но она стала играть гораздо лучше.

– Вы блестяще вернулись из декрета, но пока что не добрались до вершины, не выиграли «Шлем». Можете в целом оценить свое возвращение?

– Для меня успех – это только победа. Я не буду тут сидеть и делать вид, что это не так. Пока что я этого успеха не добилась, но уверена, что добьюсь. Продолжу играть матч за матчем, бороться.

– Запал у вас еще есть?

– Безусловно.

– Из тысяч матчей, что вы сыграли, это поражение – из самых болезненных? Или самых неожиданных?

– Трудно сказать, потому что я на своих матчболах все делала правильно. Мне не в чем себя упрекнуть. Я была агрессивна. Но она собрала все линии на них. Я сделала все, что было в моих руках. Не то, чтобы я их засадила. Это она сыграла на них в свой лучший в жизни теннис.

Так что не могу сказать, что это такое болезненное поражение, и я что-то сделала не так.

– Ваш тренер сказал на днях, что нельзя торопить время. Вы вернулись после декрета и, понятно, хотите снова стать той Сереной, которая все выигрывала, но пока что не получается. Насколько это для вас трудно? Вы научились быть терпеливее? Или вас наоборот это раздражает?

– Да, это очень непросто для меня. Я с первого дня рассчитывала выйти на корт и, откровенно говоря, начать побеждать. Пока что этого не произошло, но мне нравится мой настрой. Я не выхожу на корт с мыслью, что сейчас проиграю, потому что не играла год или потому, что с моего возвращения прошло всего десять месяцев. Таких мыслей у меня нет.

Да, я играю еще только десять месяцев, но все равно рассчитываю на победу и огорчаюсь, если она не приходит. И я лучше буду огорчаться, чем искать себе оправдания. Не люблю оправдания.

– Вам легче переживать поражения сейчас, когда у вас есть семья, когда вы можете увидеть улыбку Олимпии?

– Не сказала бы. Я всегда плохо принимаю поражения. Но, как я уже сказала, это Каролина с 1:5 30:40 заиграла потрясающе. Если уж на то пошло, мне должно быть легче от того, что я получила этот урок: в следующий раз на матчболах это я должна буду играть потрясающе. Это опыт, который научил меня, что на матчболах нужно феерить.

Плишкова обыграла Серену с 1:5 в третьем сете и 4 матчболов. Это чудо, а фаны Уильямс опять ругают судью