Новак Джокович: «На моей пресс-конференции было бы мило говорить обо мне, а не о Надале»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свой первый с 2016-го выход в полуфинал Australian Open.

– Было очевидно, что физически он не в порядке. Он много лет стоит в десятке, и у него большой опыт выступлений на важных стадиях больших турниров. Я знал, что, если он будет здоров, он будет биться до последнего, бороться за победу.

Сегодня у него не сложилось. Мне было очень жаль видеть, что ему больно, – у него и так было много травм в последние пару лет. Уверен, что он очень не хотел заканчивать «Шлем» вот так, но длинные матчи, которые он тут сыграл, видимо, сказались.

– У нас в пресс-центре главный вопрос: вы [победите] или Надаль. Вы готовы с ним сыграть?

– Первую часть вашего вопроса я не понял. Сейчас моя пресс-конференция, так что было бы мило говорить обо мне, а не о Надале. Если хотите поговорить о нашей встрече, можем сделать это, если мы оба выиграем свои полуфиналы.

– В конце позавчерашнего матча с Медведевым вы выглядели сильно уставшим. Была такая проблема? Сербские коллеги сказали мне, что вчера вы тренировались вдали от посторонних глаз, чтобы никто вас не видел. Так ли это?

– С Медведевым у нас было много длинных розыгрышей – конечно, в конца матча я был уставший. Но я прекрасно восстановился, и сомнений, что я это сделаю, у меня не было. Так что на сегодняшний матч это никакого влияния не оказало.

Что до закрытой тренировки, то я тоже видел, что про это написали. Это полная неправда. Не знаю, откуда это взялось, – я никого не просил свою тренировку закрывать. Я просто пошел тренироваться на арену Маргарет Корт. Там никого не было. Я был всем доволен. Не знаю, может, это кто-то из турнирного руководства решил так сделать. Вы меня и так каждый день видите – уверен, что не скучаете.

– Можно я приду на вашу завтрашнюю тренировку?

– Конечно. Можете занять место на моей скамейке, давать мне советы.

– Год назад вы сидели тут расстроенный и травмированный. Помимо медицинского вмешательства какие эмоциональные факторы помогли вам вернуться в вашу лучшую форму?

– Все идет от того, почему я вообще играю в теннис: от моей любви и страсти к игре. Мне пришлось глубоко в себе покопаться, чтобы вдохновиться после травмы и операции.

О завершении карьеры я не думал, но у меня было много разных мыслей в тот период. Я многого добился, поэтому у меня был свой взгляд на вещи, но я по-прежнему получаю от тенниса удовольствие, люблю соревноваться, и неважно, на общественных я кортах или на «Большом шлеме».

Думаю, что именно это чистое чувство позволило мне вернуться. Плюс, конечно, очень важна поддержка родных и баланс между профессиональной жизнью и семейной. Без него соревноваться на топ-уровне для мне было бы нереально. На данный момент все в порядке. Что будет завтра, мы не знаем, но будем надеяться на лучшее.

В полуфинале 14-кратный чемпион «Шлемов» сыграет с дебютантом стадии Люкой Пуем (28).