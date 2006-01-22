Новак Джокович: «Чон сыграл потрясающе. Очень впечатлил»

Шестикратный чемпион Australian Open Новак Джокович (14) прокомментировал поражение в четвертом круге турнира от 21-летнего корейца Хена Чона, 58-й ракетки мира (6:7, 5:7, 6:7).

– Мои поздравления Чону и его команде. Он сыграл потрясающе, был на корте лучше меня. Победил совершенно заслуженно.

Каждый раз в трудной ситуации он выполнял невероятные удары, обводки. Из глубины корта был как стена. Не показал почти никаких слабых мест. Очень впечатлил. Желаю ему всего наилучшего.

– Как ваше здоровье?

– Не очень. Стало хуже уже в первом сете и до конца матча не отпускало.

Но все равно я очень рад, что сумел тут выступить. Я не был уверен, что смогу это сделать. Но я провел четыре матча – это хороший результат. Конечно, я огорчен, что вылетел в четвертом круге. Но нужно учитывать обстоятельства.

Конечно, очень обидно взять такой большой перерыв и все равно не успеть за него восстановиться. Но я буду продолжать стараться делать все, что нужно, потому что я люблю этот спорт, люблю тренироваться, работать над собой, выступать, соревноваться. Сегодня, к сожалению, мне справиться со всем этим не удалось.

– Думаете, вам придется снова брать перерыв?

– Пока не знаю. Нужно будет оценить ситуацию с моей командой: тренерами, врачами, всеми. Сделать снимок. Последние две недели я много играл. Надо посмотреть, как это отразилось (на локте).

– Перед началом турнира вы верили, что достаточно здоровы, чтобы пройти его весь?

– Я надеялся на это. Профессиональные спортсмены умеют превозмогать боль. Для нас это обычное дело. Но я не хочу обсуждать свою травму, потому что это умаляет заслуги Чона. А он полностью заслуживает эту победу безотносительно моего состояния.

– Не боитесь, что, играя через боль, могли усугубить травму?

– Когда начинается матч, ты решаешь сразу много разных задач. И пока он идет, у тебя всегда есть шанс разобраться со всем происходящим, показать все, на что ты способен. Я уже бывал в ситуациях, подобных сегодняшней, и сегодня боль была не такой сильной, чтобы я почувствовал, что не могу продолжать. Подавать это, конечно, мешало, а против Чона подача очень важна, потому что он шикарно принимает. Я хотел бы больше выигрывать благодаря подаче. Но уже все, проехали.

– Как-то вы говорили, что волк, только забирающийся на холм, голоднее того, что уже там. Как думаете, сегодня это сыграло роль?

– Ну знаете, я сейчас тоже забираюсь на холм. (Улыбается.)

Могу предположить, что Чон как молодой игрок, которому на такой важной стадии еще нечего терять, играет свободно, энергично, очень мотивированно. Это проявилось в том, что он сегодня в решающие моменты был лучше. Я его поздравляю. Мы играли три с половиной часа, было много длинных розыгрышей. Я хотел по меньшей мере сделать так, чтобы ему пришлось заработать победу. И он это сделал. Так что молодец.