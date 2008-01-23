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    Каролина Плишкова: «При 1:5 головой я была уже в раздевалке, но сама – еще на корте»

    Теги Серена Уильямс Australian Open WTA Каролина Плишкова Теннис

    Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы над Сереной Уильямс в четвертьфинале Australian Open в матче, в третьем сете которого уступала 1:5 и отыграла четыре матчбола.

    «Головой я была уже в раздевалке, но сама – еще на корте. Было тяжело: она очень хорошо играла, в третьем сете шансов у меня почти не было. Я же была слишком пассивна и уже подавлена, но заставила себя еще поиграть. Не подав при 5:1, она стала немного колебаться, а я воспользовалась своими шансами и вот победила».

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