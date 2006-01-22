Халеп потеряет первую строчку рейтинга по итогам Australian Open

Румынка Симона Халеп потеряет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open. После того, как Петра Квитова вышла в полуфинал, она возглавила живой рейтинг.
Но кроме нее по итогам Мельбурна первой ракеткой мира могут стать Наоми Осака, Элина Свитолина и Каролина Плишкова.
Расклады выглядят следующим образом:
|1/8
|1/4
|1/2
|Финал
|Титул
|Симона Халеп
|5582
|Петра Квитова
|5770
|6290
|6990
|Наоми Осака
|5460
|5810
|6330
|7030
|Элина Свитолина
|4940
|5290
|5810
|6510
|Каролина Плишкова
|4750
|5100
|5620
|6320
Квитова находится в нижней части сетки, а остальные три претендентки – в верхней. Плишкова завтра встретится с Сереной Уильямс, а Осака и Свитолина сыграют между собой.
Теперь Квитовой нужно пройти на круг дальше Осаки. Если Свитолина или Плишкова выйдут в финал, то чешка должна будет обыграть их в финале, чтобы стать №1.
Осаке нужно выйти в полуфинал и выступить не хуже Квитовой.
Свитолиной и Плишковой для борьбы за №1 нужен финал. Если Квитова выйдет в финал, то Свитолиной будет необходим титул. Плишковой победа на турнире теперь нужна в любом случае.