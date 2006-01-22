Халеп потеряет первую строчку рейтинга по итогам Australian Open

Румынка Симона Халеп потеряет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open. После того, как Петра Квитова вышла в полуфинал, она возглавила живой рейтинг.

Но кроме нее по итогам Мельбурна первой ракеткой мира могут стать Наоми Осака, и Каролина Плишкова.

Расклады выглядят следующим образом:

1/8 1/4 1/2 Финал Титул 5582 5770 6290 6990 Наоми Осака 5460 5810 6330 7030 Элина Свитолина 4940 5290 5810 6510 4750 5100 5620 6320

Квитова находится в нижней части сетки, а остальные три претендентки – в верхней. Плишкова завтра встретится с Сереной Уильямс, а Осака и Свитолина сыграют между собой.

Теперь Квитовой нужно пройти на круг дальше Осаки. Если Свитолина или Плишкова выйдут в финал, то чешка должна будет обыграть их в финале, чтобы стать №1.

Осаке нужно выйти в полуфинал и выступить не хуже Квитовой.

Свитолиной и Плишковой для борьбы за №1 нужен финал. Если Квитова выйдет в финал, то Свитолиной будет необходим титул. Плишковой победа на турнире теперь нужна в любом случае.