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    Халеп потеряет первую строчку рейтинга по итогам Australian Open

    Теги рейтинги Australian Open WTA Симона Халеп Петра Квитова Каролина Плишкова Элина Свитолина Наоми Осака Теннис

    Румынка Симона Халеп потеряет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open. После того, как Петра Квитова вышла в полуфинал, она возглавила живой рейтинг. 

    Но кроме нее по итогам Мельбурна первой ракеткой мира могут стать Наоми Осака, Элина Свитолина и Каролина Плишкова.

    Расклады выглядят следующим образом:

       1/8 1/4  1/2  Финал  Титул
    Симона Халеп  5582        
    Петра Квитова      5770 6290 6990
     Наоми Осака    5460  5810 6330 7030
     Элина Свитолина    4940 5290 5810 6510
    Каролина Плишкова    4750 5100 5620 6320

    Квитова находится в нижней части сетки, а остальные три претендентки – в верхней. Плишкова завтра встретится с Сереной Уильямс, а Осака и Свитолина сыграют между собой.

    Теперь Квитовой нужно пройти на круг дальше Осаки. Если Свитолина или Плишкова выйдут в финал, то чешка должна будет обыграть их в финале, чтобы стать №1.

    Осаке нужно выйти в полуфинал и выступить не хуже Квитовой.

    Свитолиной и Плишковой для борьбы за №1 нужен финал. Если Квитова выйдет в финал, то Свитолиной будет необходим титул. Плишковой победа на турнире теперь нужна в любом случае.

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