Циципас – самый молодой полуфиналист «Шлема» после Джоковича в 2007 году

20-летний грек Стефанос Циципас на обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Для Циципаса это вообще будет всего седьмой полуфинал на уровне основного тура . В предыдущих шести у него три победы и три поражения.

Грек – самый молодой полуфиналист турнира «Большого шлема» после Новака Джоковича на US Open-2007. На Australian Open он самый молодой полуфиналист с 2003 года, когда в четверку лучших вышел Энди Роддик.

За место в финале Циципас сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Фрэнсисом Тиафу.