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    Циципас – самый молодой полуфиналист «Шлема» после Джоковича в 2007 году

    Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

    20-летний грек Стефанос Циципас на Australian Open обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

    Для Циципаса это вообще будет всего седьмой полуфинал на уровне основного тура ATP. В предыдущих шести у него три победы и три поражения.

    Грек – самый молодой полуфиналист турнира «Большого шлема» после Новака Джоковича на US Open-2007. На Australian Open он самый молодой полуфиналист с 2003 года, когда в четверку лучших вышел Энди Роддик.

    За место в финале Циципас сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Фрэнсисом Тиафу.

     

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