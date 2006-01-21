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    Australian Open. 1/4 финала. Циципас сыграет с Баутиста-Агутом, Надаль встретится с Тиафу

    Теги Australian Open результаты ATP Теннис

    В первых четвертьфиналах Australian Open Стефанос Циципас сыграет с Роберто Баутиста-Агутом (не раньше 4:30 по Москве), а Рафаэль Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафу (вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 мск).

    Полностью сетка здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Стефанос Циципас (Греция)
    Дата проведения
    22 января, 03.30
    Онлайн матча

     

    Фрэнсис Тиафу (США) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    22 января, 11.30
    Онлайн матча

     

    Милош Раонич (Канада) Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    23 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Новак Джокович (Сербия) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    23 января, 02.00
    Онлайн матча

     

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