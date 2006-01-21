Australian Open. 1/4 финала. Циципас сыграет с Баутиста-Агутом, Надаль встретится с Тиафу

В первых четвертьфиналах Australian Open Стефанос Циципас сыграет с Роберто Баутиста-Агутом (не раньше 4:30 по Москве), а Рафаэль Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафу (вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 мск).
Полностью сетка здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 22 января, 03.30
- Дата проведения
- 22 января, 11.30
- Дата проведения
- 23 января, 02.00
- Дата проведения
- 23 января, 02.00