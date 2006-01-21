Australian Open. 1/4 финала. Циципас сыграет с Баутиста-Агутом, Надаль встретится с Тиафу

В первых четвертьфиналах Australian Open Стефанос Циципас сыграет с Роберто Баутиста-Агутом (не раньше 4:30 по Москве), а Рафаэль Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафу (вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 мск).

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал