Роджер Федерер о том, чтобы играть до 50: «У меня четверо детей, и хотелось бы после тенниса остаться здоровым, так что нет»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, в пятницу вышедший в четвертый круг Australian Open, ответил на вопрос, допускает ли, что лучшие годы его карьеры еще впереди.

– Это вряд ли (смех). Последние десять лет были очень классными – возможно даже, более классными, чем первые. У меня четверо детей и длинная карьера за плечами, и я хотел бы после тенниса остаться здоровым, так что не думаю, что это хорошая идея [играть до 50].

Пока что все в порядке, зеленый свет. У меня нет травм, я получаю от тенниса удовольствие. Детям нравится жизнь в туре. Жена довольна. Пока что нет никаких проблем и планов завершать карьеру. Я полностью доволен тем, как дела обстоят сейчас.

– Расскажите о вашем следующем сопернике, Циципасе.

– Хорошо, что мы с ним сыграли на Кубке Хопмана. Он очень хорошо тогда сыграл. Я тоже. Теннис был очень качественный. Здесь, понятно, другое дело: пятисетовый формат, четвертый круг «Шлема», мы уже прибились к корту. У него сегодня был сложный матч с Басилашвили – тот сильно бьет, и я видел, как он хорошо защищался.

Я рад за Стефаноса. Он так хорошо играет, и я с удовольствием сыграю с ним еще раз. Думаю, матч будет хороший. Мне нравится, что он играет разнообразно и выходит к сетке. Я тоже так буду. Думаю, будет много атлетичного атакующего тенниса.