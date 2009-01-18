Роджер Федерер о предстоящем матче Надаля: «Ставлю на Рафу, потому что он Рафа, и я его люблю»

Шестикратный чемпион Australian Open Роджер Федерер после пятничной победы над Тэйлором Фрицом (6:2, 7:5, 6:2) ответил на вопрос, кто из его сыновей-близнецов присутствовал на матче.

«Я даже не знал, что он будет на кортах, так что, когда увидел его в ложе, удивился. Подумал: уоу, у нас тут специальный гость. В юности играешь перед родителями, потом на твои матчи приходят друзья, потом – знаменитости... О, тренер, я смотрю, у меня очень серьезный – это радует (смех).

Так вот, потом ты играешь перед легендами, но в конце концов возвращаешься к истокам – семье. Так что для меня это очень радостный момент – что Ленни пришел посмотреть, как я играю».

На просьбу о прогнозе на предстоящий матч между австралийским №1 Алексом ди Минауром и Рафаэлем Надалем (2) 37-летний швейцарец ответил:

«Алекс отлично играет. Мы все отмечаем его скорость и трудолюбие. Не то, чтобы у нас их нет, но в его случае это особенно очевидно. Играть и побеждать дома всегда непросто, а он дошел в Сиднее до финала в прошлом году и победил в этом и показал себя игроком, который в перспективе может долго пробыть в элите. Сегодня может быть его звездный час. Я, правда, все равно ставлю на Рафу – потому что он Рафа, и я его люблю, – но будет интересно».

Федерер и Надаль – лучшая теннисная пара. В 2019-м они снова сыграют вместе