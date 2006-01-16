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    Роджер Федерер: «Эванс, наверное, пошутил, но я не расслышал»

    Теги Роджер Федерер Australian Open ATP Дэн Эванс Теннис

    Чемпион двух последних Australian Open Роджер Федерер прокомментировал свою победу второго круга нынешнего турнира над Дэном Эвансом (7:6, 7:6, 6:3).

    Вас удивил уровень Эванса?

    – Нет. Я о нем высокого мнения. Он хороший игрок, я много его матчей видел, и я понимаю, что у него есть чем досаждать соперникам. У него хороший резаный, он хорошо защищается. У него разнообразная игра, что всегда непросто для соперников. Сегодня она у него шла. Были такие кошки-мышки. Очень интересно. Мне понравился матч.

    Что там за шутка была между вами во втором сете?

    – Шутка?

    Что-то про плачущего ребенка.

    – Да? Я такого не видел.

    Ну вы с Дэном это обсуждали.

    – Мы про дождь говорили. Там ребенок плакал?

    Ну да.

    – Ну мы, короче, не шутили, и никаких плачущих детей там не было. Не знаю, вы какой матч смотрели? На центральном корте? Ладно, шучу.

    Он, наверное, пошутил, но я, честно говоря, не расслышал. Я спросил, хочет ли он продолжать играть, потому что до этого мы уже останавливались, потому что корт стал скользким из-за дождя. Поэтому когда опять начало моросить, я уточнил. Если бы он не хотел, мы бы остановились. Я хотел, чтобы он выбрал.

    Он смеялся, наверное, потому, что счет был «ровно», а не 40:15, как в первый раз. Что якобы я хочу воспользоваться ситуацией. Но я не хотел. А дальше я не слышал.

    Вы говорили, что с молодости планировали длинную карьеру, потому что уже тогда играли не так много, как могли бы. Был ли период или момент, когда вам хотелось играть больше – может, когда у вас были трудности или вы проигрывали?

    – Я очень хорошо помню разговор с Пьером Паганини, моим фитнес-тренером, после того, как я впервые стал №1 после победы тут в 2004-м. Я тогда вернулся в Швейцарию, и он мне сказал: будь другом, не гоняйся за подъемными и не играй все подряд. А я: о’кей. Буду стараться составлять оптимальное расписание. Если будет какой-то обалденный турнир, который я буду очень хотеть сыграть, я буду тебе сообщать заранее. 

    Это был очень важный разговор. Потому что в 23 года не знаешь, сколько сможешь продержаться на вершине, сколько тебе будут предлагать подъемные, сколько тебе будет сопутствовать успех. Поэтому жизнь теннисиста планируется только короткими отрезками. У нас нет пятилетних контрактов с клубами, как в других видах спорта. Но зато это позволяет тебе жить нормальной жизнью и не улетать в облака. Я считаю, это полезно.

    Я рад, что тот план не играть все подряд позволил мне избежать травм и отдыхать. Непросто проводить пяти-, шестинедельные сборы посреди сезона, пока остальные выигрывают титулы. Думаешь, что сам тоже мог бы зацепить пару турниров. Но я делаю это ради собственной игры и для своего здоровья, своего будущего.

    Так что да, это непросто, но молодым игрокам я советовал бы именно такую схему. Нужно принимать во внимание, где ты живешь и тренируешься, но в целом концепция такая».

    В третьем круге 20-кратный чемпион «Шлемов» сыграет с 21-летним Тэйлором Фрицом.

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