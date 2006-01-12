Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Australian Open. Шарапова стартует первым запуском на центральном корте, всего в понедельник сыграют 8 россиян

    Теги Мария Шарапова Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей Australian Open Анастасия Павлюченкова ATP WTA Екатерина Макарова Евгения Родина Каролин Возняцки Денис Истомин Анжелик Кербер Полона Герцог Роберто Баутиста-Агут Леся Цуренко Питер Гойовчик Джеймс Дакворт Моника Пуиг Элисон ван Эйтванк Карен Хачанов Анна Калинская Андрей Рублев Маккензи МакДональд Маркета Вондроушова Хэрриет Дарт Екатерина Александрова Арина Соболенко Кати Болтер Теннис

    Опубликовано расписание первого дня Australian Open. На корты выйдут восемь представителей России.

    Матчи начнутся 14 января в 3:00 по московскому времени.

    Мария Шарапова сыграет с британкой Хэрриет Дарт первым запуском на центральном корте. После этого на корт выйдут Рафаэль Надаль и Джеймс Дакворт, а позже – Анжелик Кербер и Полона Герцог.

    В вечернюю сессию (начнется на центральном корте в 11:00 по Москве) сыграют действующие чемпионы: Каролин Возняцки встретится с Элисон ван Эйтванк, а Роджер Федерер – с Денисом Истоминым.

    На Мельбурн-Арене четвертым запуском сыграют Энди Маррей, для которого это будет, возможно, последний матч на Australian Open или вообще в карьере, и Роберто Баутиста-Агут.

    Анна Калинская сыграет с Ариной Соболенко первым запуском на корте №3. На 12-м корте в это время Екатерина Макарова встретится с Кати Болтер, а на корте №20 первый круг разыграют Евгения Родина и Маркета Вондроушова.

    Анастасия Павлюченкова встретится с Моникой Пуиг на корте №5 вторым запуском. Примерно в это же время на корте №19 Екатерина Александрова поборется с Лесей Цуренко.

    Карену Хачанову и Андрею Рублеву достался третий запуск: первый сыграет с Питером Гойовчиком на корте №7, а второй встретится с Маккензи Макдональдом на корте №10.

    Полностью расписание смотрите тут.

     

    Реклама 18+

    Опрос

    Кто выиграет женский Australian Open?

    1569 голосов 18
    • Симона Халеп
      6%
    • Анжелик Кербер
      12%
    • Каролин Возняцки
      4%
    • Наоми Осака
      9%
    • Слоун Стивенс
      3%
    • Элина Свитолина
      15%
    • Дарья Касаткина
      8%
    • Мария Шарапова
      16%
    • Серена Уильямс
      14%
    • ваш вариант в комментах
      13%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться