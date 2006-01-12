Australian Open. Шарапова стартует первым запуском на центральном корте, всего в понедельник сыграют 8 россиян

Опубликовано расписание первого дня Australian Open. На корты выйдут восемь представителей России.

Матчи начнутся 14 января в 3:00 по московскому времени.

Мария Шарапова сыграет с британкой Хэрриет Дарт первым запуском на центральном корте. После этого на корт выйдут Рафаэль Надаль и Джеймс Дакворт, а позже – Анжелик Кербер и Полона Герцог.

В вечернюю сессию (начнется на центральном корте в 11:00 по Москве) сыграют действующие чемпионы: Каролин Возняцки встретится с Элисон ван Эйтванк, а Роджер Федерер – с Денисом Истоминым.

На Мельбурн-Арене четвертым запуском сыграют Энди Маррей, для которого это будет, возможно, последний матч на Australian Open или вообще в карьере, и Роберто Баутиста-Агут.

Анна Калинская сыграет с Ариной Соболенко первым запуском на корте №3. На 12-м корте в это время Екатерина Макарова встретится с Кати Болтер, а на корте №20 первый круг разыграют Евгения Родина и Маркета Вондроушова.

Анастасия Павлюченкова встретится с Моникой Пуиг на корте №5 вторым запуском. Примерно в это же время на корте №19 Екатерина Александрова поборется с Лесей Цуренко.

Карену Хачанову и Андрею Рублеву достался третий запуск: первый сыграет с Питером Гойовчиком на корте №7, а второй встретится с Маккензи Макдональдом на корте №10.

Полностью расписание смотрите тут.