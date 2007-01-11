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    Australian Open. Шараповой из квалификации досталась Дарт, Калинская попала на Соболенко

    Теги Мария Шарапова Australian Open Варвара Лепченко ATP WTA Маргарита Гаспарян Анна Калинская Вероника Кудерметова Чжу Линь Наталья Вихлянцева Хэрриет Дарт София Кенин Даниил Медведев Арина Соболенко Ллойд Харрис Теннис

    Организаторы Australian Open поместили в одиночные сетки теннисистов, прошедший квалификацию.

    Вероника Кудерметова попала на 20-летнюю американку Софию Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с Варварой Лепченко (которая тоже вышла в основу), а Анне Калинской досталась Арина Соболенко (11).

    Соперниц из квалификации получили Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян. Шарапова сыграет с британкой Хэрриетт Дарт, а Гаспарян – с китаянкой Чжу Линь.

    В мужском турнире квалифаер достался Даниилу Медведеву, и он сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом (119-я ракетка мира).

     

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