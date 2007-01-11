Australian Open. Шараповой из квалификации досталась Дарт, Калинская попала на Соболенко

Организаторы Australian Open поместили в одиночные сетки теннисистов, прошедший квалификацию.
Вероника Кудерметова попала на 20-летнюю американку Софию Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с Варварой Лепченко (которая тоже вышла в основу), а Анне Калинской досталась Арина Соболенко (11).
Соперниц из квалификации получили Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян. Шарапова сыграет с британкой Хэрриетт Дарт, а Гаспарян – с китаянкой Чжу Линь.
В мужском турнире квалифаер достался Даниилу Медведеву, и он сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом (119-я ракетка мира).