Australian Open. Кудерметова, Калинская, Вихлянцева вышли в основную сетку

Три россиянки вышли в основную сетку из квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Финальный круг

Ирина Хромачева (Россия, 25) – Астра Шарма (Австралия)

Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:3

Анна Калинская (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – 7:6, 6:3

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Данка Ковинич (Македония) – 7:5, 6:3

Полностью сетка здесь.