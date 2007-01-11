Australian Open. Кудерметова, Калинская, Вихлянцева вышли в основную сетку

Три россиянки вышли в основную сетку из квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Финальный круг
Ирина Хромачева (Россия, 25) – Астра Шарма (Австралия)
Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:3
Анна Калинская (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – 7:6, 6:3
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Данка Ковинич (Македония) – 7:5, 6:3
Полностью сетка здесь.