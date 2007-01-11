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    Australian Open. Кудерметова, Калинская, Вихлянцева вышли в основную сетку

    Теги Australian Open результаты WTA Ирина Хромачева Тереза Мартинцова Данка Ковинич Анна Калинская Вероника Кудерметова Антония Лоттнер Наталья Вихлянцева Астра Шарма Теннис

    Три россиянки вышли в основную сетку из квалификации Australian Open.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Квалификация

    Финальный круг

    Ирина Хромачева (Россия, 25) – Астра Шарма (Австралия)

    Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:3

    Анна Калинская (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – 7:6, 6:3

    Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Данка Ковинич (Македония) – 7:5, 6:3

    Полностью сетка здесь.

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