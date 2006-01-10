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    Australian Open. Квалификация. Калинская, Хромачева, Вихлянцева, Кудерметова вышли в финальный раунд

    Теги Australian Open результаты WTA Виталия Дьяченко Кристина Макхейл Оливия Роговска Ирина Хромачева Бибиане Скуфс Варвара Флинк Анна Зайя Анна Калинская Вероника Кудерметова Софья Жук Наталья Вихлянцева Каролина Мухова Астра Шарма Теннис

    Четыре россиянки вышли в финальный раунд квалификации Australian Open.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Квалификация

    Второй круг

    Астра Шарма (Австралия) – Варвара Флинк (Россия) – 6:7, 6:2, 6:4

    Ирина Хромачева (Россия, 25) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 6:2

    Каролина Мухова (Чехия, 28) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:4, 6:0

    Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Анна Зайя (Германия) – 6:4, 6:2

    Анна Калинская (Россия)Виталия Дьяченко (Россия, 20) – 6:2, 6:2

    Кристина Макхейл (США) – Софья Жук (Россия, 12) – 6:3, 6:3

    Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Бибиане Скуфс (Нидерланды) – 6:0, 6:3

    Полностью сетка здесь.

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