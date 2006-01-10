Australian Open. Квалификация. Калинская, Хромачева, Вихлянцева, Кудерметова вышли в финальный раунд

Четыре россиянки вышли в финальный раунд квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Астра Шарма (Австралия) – Варвара Флинк (Россия) – 6:7, 6:2, 6:4
Ирина Хромачева (Россия, 25) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 28) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:4, 6:0
Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Анна Зайя (Германия) – 6:4, 6:2
Анна Калинская (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия, 20) – 6:2, 6:2
Кристина Макхейл (США) – Софья Жук (Россия, 12) – 6:3, 6:3
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) – Бибиане Скуфс (Нидерланды) – 6:0, 6:3
Полностью сетка здесь.