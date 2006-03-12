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    Роджер Федерер: «Давно мои матчи не растягивались на 2 дня»

    Теги Роджер Федерер ATP BNP Paribas Open Федерико Дельбонис

    Действующий чемпион Индиан-Уэллса Роджер Федерер, в перенесенном матче второго круга обыгравший Федерико Дельбониса 6:3, 7:6, одержал первую победу после возвращения на вершину мирового рейтинга, сделав в матче один брейк и отыграв все три брейк-пойнта.

    В 450-м матче на «Мастерсах» 36-летний швейцарец одержал 351-ю победу.

    «Интересно, когда выходишь играть днем после того, как накануне играл вечером. Тем более что в нашем случае соперник один и тот же, так что можно сравнить условия в чистом виде. Мне было интересно.

    Условия совершенно разные. Вечером мяч мертвоват, летит не так быстро, покрытие его не выталкивает. Хоть вчера я и подал пять эйсов, а сегодня – ни одного. Днем мяч летит быстрее и лучше отскакивает, особенно когда играешь с соперником, который крутит мяч, как я сегодня. Мои матчи уже давно так не растягивались на два дня».

    Федерер, в прошлом году сделавший дубль на весенних американских «Мастерсах», в этом сезоне одержал 13-ю победу в 13 матчах, несмотря на 40 невынужденных ошибок. За выход в 1/8 финала пятикратный чемпион турнира впервые сыграет с 26-летним Филипом Краиновичем (25).

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