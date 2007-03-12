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    Роджер Федерер: «В женском теннисе запредельные рекорды»

    Теги Серена Уильямс Роджер Федерер Штеффи Граф Мартина Навратилова рекорды GOAT

    20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер ответил на вопрос, ставит ли перед собой цель побить шлемовый рекорд Открытой эры, принадлежащий Серене Уильямс (23).

    «В женском теннисе вообще запредельные рекорды – у Мартины Навратиловой, Серены или Штеффи Граф с ее Золотым Шлемом. У них есть просто феноменальные достижения.

    Я люблю смотреть женский теннис, но я, ей-богу, никогда не смотрел на Серену как на конкурента в борьбе за какие-то рекорды. Я просто рад, что она и Винус еще играют, потому что было время, когда у них были разные трудности и травмы, и казалось, что они так долго играть не будут.

    Но они остались и сделали для игры очень много, так что я, честно говоря, просто очень рад за них и тому, что они у нас есть».

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