Федереру нужно дойти до 1/2 финала Индиан-Уэллса, чтобы остаться №1

Действующему чемпиону Индиан-Уэллса Роджеру Федереру нужно на нынешнем турнире дойти до полуфинала, чтобы остаться по его итогам во главе рейтинга ATP. Если 36-летнему швейцарцу это сделать не удастся, 19 марта первой ракеткой мира в пятый раз станет Рафаэль Надаль (начнет свою 168-ю неделю).

Добавим, Федерер и десятая ракетка турнира Новак Джокович, возвращающийся после операции на локте, могут победить в Индиан-Уэллсе в рекордный шестой раз. Друг с другом они могут встретиться в финале.

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