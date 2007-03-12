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    Федереру нужно дойти до 1/2 финала Индиан-Уэллса, чтобы остаться №1

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги ATP BNP Paribas Open

    Действующему чемпиону Индиан-Уэллса Роджеру Федереру нужно на нынешнем турнире дойти до полуфинала, чтобы остаться по его итогам во главе рейтинга ATP. Если 36-летнему швейцарцу это сделать не удастся, 19 марта первой ракеткой мира в пятый раз станет Рафаэль Надаль (начнет свою 168-ю неделю).

    Добавим, Федерер и десятая ракетка турнира Новак Джокович, возвращающийся после операции на локте, могут победить в Индиан-Уэллсе в рекордный шестой раз. Друг с другом они могут встретиться в финале.

    Целиком сетка здесь.

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