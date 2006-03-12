Саша Зверев: «В Мельбурне Роджер рассказал, как впервые прошел на «Шлеме» дальше 1/4, когда ему было уже 22. А мне еще только 20»

Пятая ракетка мира Саша Зверев рассказал об эпизоде в раздевалке Australian Open, когда Роджер Федерер поддержал его после поражения в третьем круге от будущего полуфиналиста Хена Чона.

«Это было неожиданно. Я сидел у своего шкафчика, а он был вообще в другом конце раздевалки. Но он ко мне подошел поговорить. Я был очень расстроен. Всегда тяжело проиграть пятисетовик, а я еще и играл нормально.

Его поддержка очень много для меня значила. Он рассказал небольшую историю о том, как впервые прошел на «Шлеме» дальше четвертьфинала, когда ему было уже 22. А он величайший игрок в истории. А мне еще только 20. Так что, может, у меня еще есть немного времени, чтобы зацепить «Шлем»-другой (улыбается). Пока что я буду просто концентрироваться на своих матчах и турнирах, которые играю.

Я понимаю, что все считают, что я должен выиграть «Шлем» в ближайшие три месяцы, иначе я неудачник. Откровенно говоря, это давление нагнетаете вы, журналисты, когда упираете только на «Шлемы». Я выиграл два «Мастерса» и знаю, что это значит – побеждать на больших турнирах, обыгрывать топ-игроков на больших площадках. В финалах «Мастерсов» я обыграл Новака и Роджера, и это были матчи, на которые им тоже не было наплевать.

Так что я не переживаю из-за «Шлемов», результаты на них тоже ко мне придут. В Австралии я хорошо сыграл и проиграл Чону, который провел феноменальный турнир. До полуфинала он проиграл сет только мне. Он играл отлично и вдохновенно, и у меня все равно был шанс его обыграть. Так что я продолжу работать и искать способы выигрывать такие матчи, а остальное придет следом».

В Индиан-Уэллсе чемпион Рима и Монреаля стартует матчем против победителя встречи Михаила Южного и Жоао Соузы.