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    Винус Уильямс: «Многие хотят быть лучше Серены. И многие таковыми не являются»

    Теги Серена Уильямс Винус Уильямс WTA

    Восьмая ракетка мира Винус Уильямс перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе ответила на вопрос, изменило ли материнство ее сестру Серену и считает ли она, что на данный момент находится в лучше форме, чем Серена, не выступавшая в WTA больше года.

    «Для меня она по-прежнему маленькая девочка – как и всегда. То, что ты занимаешься взрослыми делами, не значит, что ты больше не можешь быть ребенком. Это лучшая часть жизни.

    Многие хотят быть лучше Серены. И многие таковыми не являются. Совершенно точно, никто не хочет с ней играть».

    В Индиан-Уэллсе Винус (8) стартует матчем второго круга против Сораны Кырсти, Серена в первом сегодня сыграет с Зариной Дияс.

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