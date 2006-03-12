Серена создала специальный аксессуар для своих болельщиков в честь своего возвращения

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс, которая сегодня проведет свой первый матч в WTA после рождения дочери по случаю своего возвращения в теннис создала значок в виде первой буквы своего имени. Значки доступны для поклонников экс-первой ракетки мира в специальных павильонах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Четверг, когда я сыграю первый матч своего возвращения, – это как нельзя кстати Международный женский день, так что мне захотелось сделать что-то особенное, что позволило бы вам стать участником моего камбэка (конечно, если захотите!). Так что я придумала значок «S» золотого цвета.

Можете надевать его на мои матчи в знак поддержки как меня лично, так и моего благотворительного фонда, поддерживающего Центр помощи имени Йетунде Прайс. Я хочу, чтобы этот значок имел для вас какое-то личное значение. Какое слово на букву S имеет для вас особенно важно? Для меня – «сила» и «уверенность». Я представляю их, когда надеваю этот значок».

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Мар 7, 2018 в 7:16 PST

Двукратная чемпионка BNP Paribas Open стартует на нынешнем турнире матчем против 53-й ракетки мира Зарины Дияс.