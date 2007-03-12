Марин Чилич: «Я вышел в финал на двух из последних трех «Шлемов» и двигаюсь в правильном направлении»

Третья ракетка мира хорват в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе оценил свою игру.

«Я вышел в финал на двух из последних трех турниров «Большого шлема», и это показывает, что я двигаюсь в правильном направлении. Я сильно прибавил, но я хочу большего. Я доволен тем, что я третья ракетка мира, но я хочу прибавлять и подняться как можно выше.

Обычно я не очень хорошо выступаю на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В прошлом году я отлично отыграл на грунте, и это подготовило меня к качественным выступлениям на траве. В этом сезоне я решил немного изменить график, не играть в залах в Европе. Надеюсь, это решение окажется правильным».