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    Марин Чилич: «Я вышел в финал на двух из последних трех «Шлемов» и двигаюсь в правильном направлении»

    Теги ATP Марин Чилич BNP Paribas Open

    Третья ракетка мира хорват Марин Чилич в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе оценил свою игру.

    «Я вышел в финал на двух из последних трех турниров «Большого шлема», и это показывает, что я двигаюсь в правильном направлении. Я сильно прибавил, но я хочу большего. Я доволен тем, что я третья ракетка мира, но я хочу прибавлять и подняться как можно выше.

    Обычно я не очень хорошо выступаю на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В прошлом году я отлично отыграл на грунте, и это подготовило меня к качественным выступлениям на траве. В этом сезоне я решил немного изменить график, не играть в залах в Европе. Надеюсь, это решение окажется правильным».

     

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