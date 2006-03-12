Джек Сок о знакомстве с Биллом Гейтсом: «Многое из того, что он говорил, пришлось загуглить»

Американский №1 Джек Сок перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе поделился впечатлениями от знакомства с Биллом Гейтсом на благотворительном мероприятии Роджера Федерера.

«Каждое его слово для меня было новым знанием. Вечером накануне матча у нас был ужин, и там был момент, когда они с Роджером оба сидели и отвечали на вопросы. Для меня все, что он говорил, было новой информацией, периодически – тарабарщиной. Пришлось загуглить многое из того, что он говорил. Он с большим отрывом самый умный человек, с которым я когда-либо общался.

Он немного рассказал о том, куда движется мир, о ближайших 10-20 годах. Слушать его было потрясающе. Еще он посоветовал несколько книг – постараюсь их осилить. Какие книги? У-у, это закрытая информация (улыбается)».