Доминик Тим: «Не думаю, что сейчас стало легче доходить до поздних стадий турниров»

Шестая ракетка мира австриец прокомментировал свой настрой на турнир в Индиан-Уэллсе.

«Я всегда стараюсь немного поменять свою игру, чтобы лучше выступать на харде. В этом сезоне я провел три турнира на харде. В Дохе все было в хорошо, в Австралии тоже. В Акапулько я проиграл дель Потро, который в итоге выиграл турнир, так что я двигаюсь в правильном направлении.

Сейчас возвращаются именитые игроки, появляются молодые ребята. Вот дель Потро вернулся. Он снова становится фаворитом, чего, наверное, не было в прошлом году. И хотя некоторые именитые парни не играют, их места занимают другие. Поэтому я не думаю, что сейчас стало легче доходить до поздних стадий турниров».

Во втором круге в Индиан-Уэллсе Тим сыграет с 19-летним греком .

«Я играл с ним в Дохе, и он меня впечатлил. Я раньше никогда его не видел, не тренировался с ним. Думаю, он точно может войти в топ-20. К тому же здорово, что у нас появился игрок из Греции. По-моему, он первый настоящий топ-теннисист из этой страны. Думаю, он будет хорош».