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    Доминик Тим: «Не думаю, что сейчас стало легче доходить до поздних стадий турниров»

    Теги Хуан Мартин дель Потро ATP BNP Paribas Open Доминик Тим Стефанос Циципас

    Шестая ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал свой настрой на турнир в Индиан-Уэллсе.

    «Я всегда стараюсь немного поменять свою игру, чтобы лучше выступать на харде. В этом сезоне я провел три турнира на харде. В Дохе все было в хорошо, в Австралии тоже. В Акапулько я проиграл дель Потро, который в итоге выиграл турнир, так что я двигаюсь в правильном направлении.

    Сейчас возвращаются именитые игроки, появляются молодые ребята. Вот дель Потро вернулся. Он снова становится фаворитом, чего, наверное, не было в прошлом году. И хотя некоторые именитые парни не играют, их места занимают другие. Поэтому я не думаю, что сейчас стало легче доходить до поздних стадий турниров».

    Во втором круге в Индиан-Уэллсе Тим сыграет с 19-летним греком Стефаносом Циципасом.

    «Я играл с ним в Дохе, и он меня впечатлил. Я раньше никогда его не видел, не тренировался с ним. Думаю, он точно может войти в топ-20. К тому же здорово, что у нас появился игрок из Греции. По-моему, он первый настоящий топ-теннисист из этой страны. Думаю, он будет хорош».

     

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