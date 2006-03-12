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    Григор Димитров: «Мне 26 лет, я не хочу покоя – хочу воевать»

    Теги ATP Григор Димитров BNP Paribas Open

    Четвертая ракетка мира Григор Димитров перед стартом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе ответил на вопрос, «нашел ли покой».

    «Нет, какой покой, мне 26 лет. Я не хочу пребывать в покое – хочу воевать (улыбается).

    Я сейчас в том положении, когда могу выжимать из себя максимум, расширять собственные границы. Что бы я ни делал – на корте, в зале, даже ложась вечером спать, – я хочу выкладываться на все сто.

    После победы на итоговом я хотел продолжать играть на этой волне, не хотел останавливаться. Для этого я начал готовиться к новому сезону раньше обычного, и я очень хотел успешно выступить в Австралии. Результат (четвертьфинал) получился хороший, но все равно не тот, на который я нацеливался. Думаю, мне нужно продолжать работать с тем же настроем. Он хорошо для меня работает.

    Мне нравится ощущать давление. Когда счет 5:5 30:30, это именно та ситуация, в которой я хочу находиться, в которой я раскрываюсь. И я хочу оказываться в ней постоянно. Людям вокруг иногда даже приходится меня утихомиривать. Вообще, одна из главных вещей, которым я научился в прошлом году, – это отдыхать. Я по-прежнему в этом не очень хорош, но уже лучше, чем был».

    В Индиан-Уэллсе Димитров стартует матчем второго круга против победителя встречи Фернандо Вердаско и Гидо Пельи.

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