Серена Уильямс: «Если я хочу успешно сыграть «Шлемы», сейчас самое время начинать выступать»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс, в понедельник выступившая на выставочном турнире в Нью-Йорке, рассказала о своем самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе – своим первым выступлением в качестве матери.

«Надо начинать, иначе никогда не будешь готова. Через два месяца я буду играть гораздо лучше, чем сейчас, но просто нужно когда-то начинать. Я не хочу больше сидеть и думать, готова я или нет.

У меня всегда полно мотивации, но сейчас к этому прибавилось желание, чтобы моя дочь увидела, как я добиваюсь новых успехов, как показываю отличный теннис. Это придает мне еще больше мотивации, чем обычно.

Я не знаю, какие у меня ожидания. Я не могу сказать, что я ожидаю проиграть, потому что я такое никогда не скажу. Просто ощущения немного другие. Главным образом я рассчитываю понять, на каком нахожусь уровне. Сейчас самое время начинать готовиться к лету. Если я хочу сыграть «Шлемы» и сделать это успешно, то сейчас самое время начинать выступать».

В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе – скорее всего, в пятницу утром по Москве – 36-летняя Уильямс (WC) сыграет с 53-й ракеткой мира 23-летней Зариной Дияс. Сетка турнира здесь.