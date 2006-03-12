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    Тренер Серены Уильямс: «В сезоне осталось еще три «Больших шлема». Это будут три главные цели Серены»

    Теги Серена Уильямс WTA Патрик Муратоглу

    Тренер Серены Уильямс француз Патрик Муратоглу рассказал о целях американки на этот сезон. В Индиан-Уэллсе экс-первая ракетка мира, у которой на данный момент нет рейтинга, проведет первый турнир после рождения дочери.

    «В этом году Серена нацелится на «Большие шлемы». Она знает, что на возвращение может уйти время, но у нее очень высокие ожидания – как всегда. В сезоне осталось еще три «Больших шлема». Это будут три главные цели на 2018 год.

    Думаю, к «Ролан Гаррос» она уже полностью наберет форму. Ей помогут подготовительные турниры. И она каждый день прибавляет в плане физической подготовки».

     

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