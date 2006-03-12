Наоми Осака: «Кто я такая, чтобы злиться, играя с Шараповой?»

44-я ракетка мира Наоми Осака, в первом круге Индиан-Уэллса обыгравшая Марию Шарапову 6:4, 6:4, рассказала, как сумела не потерять нить игры после того, как в каждом сете соперница возвращала брейк.

«Я пыталась смотреть на это по-другому. Раньше я могла бы в такой ситуации расстроиться, так что сейчас особенно рада, что поработала с головой и не позволила этому произойти.

Я думала, что было бы очень неуважительно начать злиться. Я играла с Шараповой – кто я такая, чтобы злиться из-за того, что не обыгрываю ее? Все знают, что она борется за каждый мяч, так что я просто говорила себе делать то же самое, и тогда, может, завяжется борьба, и тогда на первый план выйдет физическая готовность.

На мой взгляд, нужно по умолчанию уважать всех, потому что это лучшие игроки в мире. Мне кажется, что игрок, который психует и швыряется ракетками, не вызывает желания болеть за него. Нужно уважать соперника и игру. Не помню никого, кто психовал и при этом побеждал, кроме разве что Макинроя, а ему я подражать не пытаюсь. Ничего личного. Просто я веду себя по-другому.

У меня всегда было три человека, с которыми я мечтала сыграть: Винус, Мария и Серена. Вот с двумя я уже сыграла (обыграла Винус осенью в Гонконге), осталась еще Серена, и жду этого шанса с нетерпением.

Это непросто, потому что очень странно всю жизнь видеть человека по телевизору, а потом встретить его в реальной жизни. Но в то же время после того, как ты выходишь на определенный уровень, одерживаешь какие-то победы, и тебя узнают и начинают уважать, ты уже перестаешь смотреть на своих кумиров как на кумиров. Ты уже просто видишь в них людей, стоящих между тобой и следующим кругом.

Когда я в детстве смотрела матчи Шараповой и Серены, я всегда болела за Серену. Прошу прощения (смеется). Но меня всегда впечатляло, как по Шараповой никогда не понять, о чем она думает, потому что она никогда не показывает негативные эмоции, – просто продолжает бороться. И я всегда думала, как круто было бы объединить ее характер на корте с серениным. Так что я у Марии тоже многому научилась.

Мне тоже многие говорят, что по моему лицу непонятно, чтоу меня в голове. Я не очень понимаю, о чем это говорит, – просто я так себя веду, держусь по жизни спокойно. Хотя иногда и у меня бывают взрывы эмоций. Но нечасто».

Во втором круге Осака сыграет с Агнешкой Радванской (31).