Шарапова впервые за 15 лет проиграла 3 матча подряд

Двукратная чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Мария Шарапова, в первом круге нынешнего розыгрыша уступившая 20-летней Наоми Осаке 4:6, 4:6, потерпела третье поражение подряд впервые с начала 2003-го (не считая групповых матчей итогового турнира WTA).

30-летняя Шарапова, по количеству выигранных в Индиан-Уэллсе матчей (38) уступающая только Линдсей Дэвенпорт, за матч пять раз проиграла свою подачу и после матча сказала, что ее соперница сыграла очень хорошо.

«Все работают. Это, может, десять лет назад можно было приехать на турнир и пройти пару первых кругов без своей игры. Сейчас такое не проходит».