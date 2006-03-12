Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Шарапова впервые за 15 лет проиграла 3 матча подряд

    Теги Мария Шарапова WTA BNP Paribas Open статистика Наоми Осака

    Двукратная чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Мария Шарапова, в первом круге нынешнего розыгрыша уступившая 20-летней Наоми Осаке 4:6, 4:6, потерпела третье поражение подряд впервые с начала 2003-го (не считая групповых матчей итогового турнира WTA).

    30-летняя Шарапова, по количеству выигранных в Индиан-Уэллсе матчей (38) уступающая только Линдсей Дэвенпорт, за матч пять раз проиграла свою подачу и после матча сказала, что ее соперница сыграла очень хорошо.

    «Все работают. Это, может, десять лет назад можно было приехать на турнир и пройти пару первых кругов без своей игры. Сейчас такое не проходит».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться