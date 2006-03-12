Наоми Осака о победе над Шараповой: «Для меня было честью с ней сыграть. Я просто хотела насладиться моментом»

20-летняя Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:4).

44-я ракетка мира Осака выиграла 75 процентов очков на приеме второй подачи 30-летней Шараповой. На старте матча Осака повела 4:1, прежде чем экс-первая ракетка мира сравняла счет. Подавая при 4:5, однако, Шарапова допустила три невынужденные и одну двойную ошибку и потеряла партию.

Во втором сете теннисистки дважды обменялись брейками, и при 4:5 снова подавала Шарапова. Потеряв геймбол, пятикратная чемпионка «Шлемов» дала сопернице матчбол своей двойной ошибкой, а в следующем розыгрыше ошиблась слева.

«Я знала, что Шарапова будет бороться за каждое очко, потому что с детства смотрела ее матчи. Для меня было большой честью с ней сыграть. Я просто хотела насладиться моментом».

Во втором круге Осака сыграет с экс-второй ракеткой мира Агнешкой Радванской.