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    Наоми Осака о победе над Шараповой: «Для меня было честью с ней сыграть. Я просто хотела насладиться моментом»

    Теги Мария Шарапова WTA BNP Paribas Open Наоми Осака

    20-летняя Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:4).

    44-я ракетка мира Осака выиграла 75 процентов очков на приеме второй подачи 30-летней Шараповой. На старте матча Осака повела 4:1, прежде чем экс-первая ракетка мира сравняла счет. Подавая при 4:5, однако, Шарапова допустила три невынужденные и одну двойную ошибку и потеряла партию.

    Во втором сете теннисистки дважды обменялись брейками, и при 4:5 снова подавала Шарапова. Потеряв геймбол, пятикратная чемпионка «Шлемов» дала сопернице матчбол своей двойной ошибкой, а в следующем розыгрыше ошиблась слева.

    «Я знала, что Шарапова будет бороться за каждое очко, потому что с детства смотрела ее матчи. Для меня было большой честью с ней сыграть. Я просто хотела насладиться моментом».

    Во втором круге Осака сыграет с экс-второй ракеткой мира Агнешкой Радванской.

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