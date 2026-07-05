Уимблдон. Синнер, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала, Сафиуллин уступил Джоковичу, Хуркач снялся
В Лондоне проходит четвертый круг мужского «Уимблдона».
Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в четвертом круге «Уимблдона».
Действующий чемпион Янник Синнер прошел Синтаро Мотидзуки.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
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А что против Новака не все забрал, так Джоковичу и ребята из топ-10 частенько свои очки и сеты отдают, что уж там про 132 ракетку говорить.
А так, да, в любом случае умничка.
И ведь, в принципе, по игре смотрелось не игрой в одну калитку)) Была борьба.