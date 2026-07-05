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  4. Уимблдон. Синнер, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала, Сафиуллин уступил Джоковичу, Хуркач снялся

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Уимблдон. Синнер, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала, Сафиуллин уступил Джоковичу, Хуркач снялся
В Лондоне проходит четвертый круг мужского «Уимблдона».

Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в четвертом круге «Уимблдона».

Действующий чемпион Янник Синнер прошел Синтаро Мотидзуки.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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В жизни каждого из нас должен быть человек, который будет смотреть на тебя так же, как жена на Рому
Удачи Сафиуллину против Новака, шутки шутками, а шансы то есть!!
ОтветMagista_17
Удачи Сафиуллину против Новака, шутки шутками, а шансы то есть!!
Шансы очень хорошие, если будет играть так же как против Фонсеки. Бразилец весь матч просто не мог понять что ему делать
ОтветMagista_17
Удачи Сафиуллину против Новака, шутки шутками, а шансы то есть!!
Как у Карацева на AO или меньше?
Кто бы мог предположить до Уима, что Рома единственный из наших теннисистов дойдёт до 1/8 финала и встретится с Ноле, однако это так. Удачи и хорошего тенниса ему в памятном матче для него .
Роману спасибо за игру. За борьбу до конца. Это было достойно. Особенно учитывая то, через что он прошёл. Неадекватам, коверкающим его фамилию, тоже спасибо. Благодаря интернету, все знают об уровне их умственного развития
ОтветBartez1986
Роману спасибо за игру. За борьбу до конца. Это было достойно. Особенно учитывая то, через что он прошёл. Неадекватам, коверкающим его фамилию, тоже спасибо. Благодаря интернету, все знают об уровне их умственного развития
интересный у вас "ник". Не Фабьену Бартез он посвящён? 1986 смущает.
Да чего вы накинулись на Рому? Ну да, нет у него стабильности, он игрок второй сотни. И так лучший теннис в жизни на этом Уиме показывает, после травм оправился, в сотню вернется. С той стороны тоже не сапожник играет
При всем уважении и любви к Новаку, хочется продолжения от Ромы)
Роман все равно доволен, улыбаясь ушел) апплодисменты заслужил)
Сафиуллин по полной оправдал свою путевку на Уим в этом году, хотелось больше (и могло быть больше), но Джокович не Фонсека. Ждем очень продуктивный хард, пусть все будет хорошо и без травм
К Роме вообще претензий за турнир нет в отличии от других наших
ОтветАлексей Иванов
К Роме вообще претензий за турнир нет в отличии от других наших
Да. Сделал почти все, что мог.
А что против Новака не все забрал, так Джоковичу и ребята из топ-10 частенько свои очки и сеты отдают, что уж там про 132 ракетку говорить.
ОтветАлексей Иванов
К Роме вообще претензий за турнир нет в отличии от других наших
У меня есть - мне дико за него обидно всю карьеру. Первый сет был почти в руках. Это не сколько претензия к нему - просто, правда, хочется, чтобы он в себя наконец по-настоящему поверил.
А так, да, в любом случае умничка.
Главный матч в жизни Сафиуллина. В случае победы (а шанс на нее есть) возможен прорыв даже в 1-2 финала - и прорыв в рейтинге, дающий право играть и зарабатывать минимум год. В случае неудачи для прохода в комфортные топ-50 рейтинга нужно будет бороться и бороться всю осень
ОтветДмитрий Маховиков
Главный матч в жизни Сафиуллина. В случае победы (а шанс на нее есть) возможен прорыв даже в 1-2 финала - и прорыв в рейтинге, дающий право играть и зарабатывать минимум год. В случае неудачи для прохода в комфортные топ-50 рейтинга нужно будет бороться и бороться всю осень
Четвертьфинал Уима-23 с Синнером был поважней))
И ведь, в принципе, по игре смотрелось не игрой в одну калитку)) Была борьба.
ОтветДмитрий Маховиков
Главный матч в жизни Сафиуллина. В случае победы (а шанс на нее есть) возможен прорыв даже в 1-2 финала - и прорыв в рейтинге, дающий право играть и зарабатывать минимум год. В случае неудачи для прохода в комфортные топ-50 рейтинга нужно будет бороться и бороться всю осень
Он на Уиме уже в 1/4 финала играл вообще-то. С чего вдруг матч 1/8 стал главным в жизни?
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