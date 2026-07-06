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Уимблдон. Гауфф, Пегула, Мухова вышли в 1/4 финала, Соболенко уступила Осаке
В Лондоне проходит четвертый круг женского «Уимблдона».

Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в четвертом круге «Уимблдона». Белоруска потерпела самое раннее поражение на «Больших шлемах» с 2022 года.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Ивусик третью 6-1 слила...Мустерман в своем режиме:) Мирра проигрывает на Таях,ее поимели...Йович отлетает 1-6...в борьбе,достойно🤣
Ответazfotki
Ивусик третью 6-1 слила...Мустерман в своем режиме:) Мирра проигрывает на Таях,ее поимели...Йович отлетает 1-6...в борьбе,достойно🤣
Красиво макнул его)
ОтветSyndycate
Красиво макнул его)
Ну Ива вообще же не топ игрок, даже близко, то что она так далеко прошла, просто совпадение, не более, радость сетке
Спасибо Осаке, чуть-чуть скрасила этот ужасный Уим
ОтветDym86
Спасибо Осаке, чуть-чуть скрасила этот ужасный Уим
Почему ужасный?
Вот Мухова сегодня играла, разве не отличный теннис?
Да и вообще матчи неплохие есть и у мужчин и у женщин.
ГОСПОДИ, НАОМИ!!! Спасибо тебе, дорогая! Спасибо за спасение тенниса! Спасибо, что спасла его от дурного поведения "первой ракетки" и её фанатов!)
Ответmorfeusmorfeus
ГОСПОДИ, НАОМИ!!! Спасибо тебе, дорогая! Спасибо за спасение тенниса! Спасибо, что спасла его от дурного поведения "первой ракетки" и её фанатов!)
Так понимаю Соболенко до сих пор от свадьбы не отошла, все репетирует
Бузкова - титул в Ноттингеме, Киз - титул в Истборне, Носкова - титул в Берлине, Эала - титул в Бирмингеме, Крюгер - титул в Илкли, лучшая серия на траве в 2026 из всех теннисисток. Своими результатами они заслужили выход минимум в 1/8 финала.
Хороша Наоми сегодня, молодец, что дотераела
Арине Соболенко удачи и победы.
Закономерный итог. Наоми сегодня была лучше. Арина сейчас по игре совсем в развале. Выиграть женский турнир может кто угодно)
Осака прям очень уверенно. Во всем была лучше. Сабаленка даже не успела нормально попсиховать.
Результаты третьего круга по странам:
США - было 8 теннисисток / осталось 5
Чехия - 5/4
Украина - 2/1
Беларусь - 1/1
Бельгия - 1/1
Италия - 1/1
Филиппины - 1/1
Швейцария - 1/1
Япония - 1/1
Россия - 3/0
Австралия - 1/0
Греция - 1/0
Испания - 1/0
Казахстан - 1/0
Латвия - 1/0
Польша - 1/0
Румыния - 1/0
Таиланд - 1/0
1/16 финала ознаменовалась массовым вылетом стран, в 1/8 финала прошли только 9 из 18. Это минимальное представительство по странам с Австралии - 2024.
Третий круг обострил противостояние в заочном споре США и Чехии. Американки (8/5) сохранили лидерство, но чешки (5/4) максимально сократили отставание. При этом благодаря сетке и те, и другие обеспечили себе по одному месту в 1/4 финала, а борьба за негласное первое место скорее всего определиться по результатам матча Носкова - Киз. Впрочем, у американок объективно больше шансов.
Неудачным третий круг стал для российских теннисисток, все трое выбыли из соревнований. Впервые с АО-2023 и первый раз с 2018 года конкретно на Уимблдоне в четвертом круге не будет ни одной представительницы РФ. Среди основных причин - ранний вылет лидера сборной Мирры Андреевой, неоптимальная форма профильных на этом покрытии Александровой и Самсоновой, и в целом достаточно тяжелая сетка.
Из остальных стран до четвертого круга дошли теннисистки Украины (2/1), Беларуси, Бельгии, Италии, Филиппин, Швейцарии и Японии (все 1/1).
Отмечу Александру Эалу, которая продолжает ставить исторические рекорды для своего государства, впервые выйдя в 1/8 финала Гранд Слэма. Также первый раз во вторую неделю Уимблдона вышла Марта Костюк, до этого она не проходила здесь дальше третьего круга.
На кортах Уимблдона не место теннисисткам с дурными манерами. В инете ликуют по поводу победу Наоми над любительницей Гуччи)
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