Уимблдон. Гауфф, Пегула, Мухова вышли в 1/4 финала, Соболенко уступила Осаке
В Лондоне проходит четвертый круг женского «Уимблдона».
Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в четвертом круге «Уимблдона». Белоруска потерпела самое раннее поражение на «Больших шлемах» с 2022 года.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Вот Мухова сегодня играла, разве не отличный теннис?
Да и вообще матчи неплохие есть и у мужчин и у женщин.
США - было 8 теннисисток / осталось 5
Чехия - 5/4
Украина - 2/1
Беларусь - 1/1
Бельгия - 1/1
Италия - 1/1
Филиппины - 1/1
Швейцария - 1/1
Япония - 1/1
Россия - 3/0
Австралия - 1/0
Греция - 1/0
Испания - 1/0
Казахстан - 1/0
Латвия - 1/0
Польша - 1/0
Румыния - 1/0
Таиланд - 1/0
1/16 финала ознаменовалась массовым вылетом стран, в 1/8 финала прошли только 9 из 18. Это минимальное представительство по странам с Австралии - 2024.
Третий круг обострил противостояние в заочном споре США и Чехии. Американки (8/5) сохранили лидерство, но чешки (5/4) максимально сократили отставание. При этом благодаря сетке и те, и другие обеспечили себе по одному месту в 1/4 финала, а борьба за негласное первое место скорее всего определиться по результатам матча Носкова - Киз. Впрочем, у американок объективно больше шансов.
Неудачным третий круг стал для российских теннисисток, все трое выбыли из соревнований. Впервые с АО-2023 и первый раз с 2018 года конкретно на Уимблдоне в четвертом круге не будет ни одной представительницы РФ. Среди основных причин - ранний вылет лидера сборной Мирры Андреевой, неоптимальная форма профильных на этом покрытии Александровой и Самсоновой, и в целом достаточно тяжелая сетка.
Из остальных стран до четвертого круга дошли теннисистки Украины (2/1), Беларуси, Бельгии, Италии, Филиппин, Швейцарии и Японии (все 1/1).
Отмечу Александру Эалу, которая продолжает ставить исторические рекорды для своего государства, впервые выйдя в 1/8 финала Гранд Слэма. Также первый раз во вторую неделю Уимблдона вышла Марта Костюк, до этого она не проходила здесь дальше третьего круга.