В Лондоне проходит четвертый круг женского «Уимблдона».

Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в четвертом круге «Уимблдона». Белоруска потерпела самое раннее поражение на «Больших шлемах» с 2022 года.

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертый круг