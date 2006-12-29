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    Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года по версии AIPS

    Теги Льюис Хэмилтон Криштиану Роналду Лионель Месси Серена Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Эллисон Феликс Гарбинье Мугуруса Катинка Хоссу Кэтлин Ледеки

    Стали известны лауреаты премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

    Лучшими спортсменами 2017 года во второй раз подряд названы теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. В голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.

    Лучший спортсмен

    1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19.94%)
    2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16.94%)
    3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11.39%)
    4. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 358 (7.69%) 
    5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7.54%)

    Лучшая спортсменка

    1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13.99%)
    2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13.56%)
    3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10.64%)
    4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9.5%) 
    5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7.54%)

    Целиком списки здесь.

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