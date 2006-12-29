Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года по версии AIPS

Стали известны лауреаты премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Лучшими спортсменами 2017 года во второй раз подряд названы теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. В голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.

Лучший спортсмен

1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19.94%)

2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16.94%)

3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11.39%)

4. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 358 (7.69%)

5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7.54%)

Лучшая спортсменка

1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13.99%)

2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13.56%)

3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10.64%)

4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9.5%)

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7.54%)

Целиком списки здесь.