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    Винус Уильямс: «Хочу выступить на Олимпиаде-2020»

    Теги Винус Уильямс WTA

    Экс-первая ракетка мира 37-летняя Винус Уильямс рассказала, что в ближайшее время не уйдет из тенниса.

    «Я не планирую в ближайшее время завершать карьеру. Сейчас кажется, что Олимпиада в Токио 2020 года уже на горизонте. И я постараюсь на ней выступить».

    В завершившемся сезона Винус сыграла в финале на Australian Open, «Уимблдоне» и итоговом турнире, а также дошла до полуфинала US Open. Она единственная из WTA-тура играла на второй неделе всех турниров «Большого шлема».

     

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