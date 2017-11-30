Винус Уильямс: «Хочу выступить на Олимпиаде-2020»

Экс-первая ракетка мира 37-летняя рассказала, что в ближайшее время не уйдет из тенниса.

«Я не планирую в ближайшее время завершать карьеру. Сейчас кажется, что Олимпиада в Токио 2020 года уже на горизонте. И я постараюсь на ней выступить».

В завершившемся сезона Винус сыграла в финале на Australian Open, «Уимблдоне» и итоговом турнире, а также дошла до полуфинала US Open. Она единственная из WTA-тура играла на второй неделе всех турниров «Большого шлема».