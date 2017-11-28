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    Халеп и Возняцки выступят в Санкт-Петербурге, переговоры с сестрами Уильямс продолжаются

    Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс Елена Веснина Анастасия Павлюченкова WTA Екатерина Макарова Симона Халеп Каролин Возняцки Юлия Гергес Кристина Младенович St. Petersburg Ladies Trophy

    Первая ракетка мира румынка Симона Халеп и победительница итогового турнира WTA датчанка Каролин Возняцки в следующем году выступят на турнире в Санкт-Петербурге.

    Также свое участие подтвердили действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Кристина Младенович, победительница Кубка Кремля Юлия Гергес и россиянки – Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

    Исполнительный директор турнира Наталья Камельзон рассказала, что в Санкт-Петербурге могут выступить Мария Шарапова и сестры Уильямс.

    «По Шараповой сейчас нет окончательной информации. А вот по сестрам Уильямс могу сказать, что мы продолжаем переговоры.

    В прошлом году к нам приезжала Винус. Она перед этим дошла до финала в Австралии и, конечно же, приехала к нам в измученном состоянии.

    В своем интервью после того матча она сказала, что старалась и извинялась за поражение, но сил у нее не было. Надеемся, в этом году она тоже к нам приедет и выступит удачнее. Мы продолжаем вести переговоры.

    Пока время есть, окончательно заявка закрывается после 14 декабря. Но, возможно, по Винус информация будет раньше», – описала ситуацию Камельзон.

    Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 29 января по 4 февраля 2018 года.

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