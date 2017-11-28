Халеп и Возняцки выступят в Санкт-Петербурге, переговоры с сестрами Уильямс продолжаются

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп и победительница итогового турнира WTA датчанка Каролин Возняцки в следующем году выступят на турнире в Санкт-Петербурге.

Также свое участие подтвердили действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Кристина Младенович, победительница Кубка Кремля Юлия Гергес и россиянки – Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Исполнительный директор турнира Наталья Камельзон рассказала, что в Санкт-Петербурге могут выступить Мария Шарапова и сестры Уильямс.

«По Шараповой сейчас нет окончательной информации. А вот по сестрам Уильямс могу сказать, что мы продолжаем переговоры.

В прошлом году к нам приезжала Винус. Она перед этим дошла до финала в Австралии и, конечно же, приехала к нам в измученном состоянии.

В своем интервью после того матча она сказала, что старалась и извинялась за поражение, но сил у нее не было. Надеемся, в этом году она тоже к нам приедет и выступит удачнее. Мы продолжаем вести переговоры.

Пока время есть, окончательно заявка закрывается после 14 декабря. Но, возможно, по Винус информация будет раньше», – описала ситуацию Камельзон.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 29 января по 4 февраля 2018 года.