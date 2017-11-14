Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Надаль снялся с итогового турнира ATP

    Теги Рафаэль Надаль травмы ATP ATP Finals

    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после поражения от Давида Гоффена в стартовом матче итогового турнира ATP (6:7, 7:6, 4:6) снялся с соревнований из-за травмы колена, беспокоящей его с прошлого месяца.

    В конце октября Надаль из-за боли в колене, возникшей на фоне нагрузок, пропустил турнир в Базеле, а через неделю в Париже выступил, но снялся перед четвертьфиналом.

    «Я был настроен на то, чтобы сыграть здесь. И я попытался. Но продолжать не могу. В этом нет смысла. Для меня сезон завершен.

    Я принял это решение во время матча и снялся бы, даже если бы выиграл. После того, как я провел этот сезон, я не заслужил выходить на корт в таком состоянии: с болью и без удовольствия.

    У меня был прекрасный сезон, и я не буду плакать из-за того, что произошло здесь. Всех с Рождеством. Увидимся в следующем году».

    На турнире Надаля заменит его соотечественник Пабло Каррено-Буста.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться