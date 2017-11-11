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    Рафаэль Надаль: «Я помню, что никогда не побеждал на итоговом. Но помню и то, что играл его только в зале»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль травмы ATP Nitto ATP World Tour Finals

    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, восстанавливающийся после рецидива травмы колена, поделился ожиданиями от итогового турнира ATP, завтра стартующего в Лондоне.

    «Да, я всегда помню, что это турнир, на котором я никогда не побеждал. Но помню я и то, что все 13 лет, что я на него отбирался, он проводится только на этом покрытии. (Улыбается.) 

    Я всегда играю в полную силу и сделаю это снова в этот раз. Если бы я не верил, что к понедельнику смогу быть готов, меня бы здесь не было. Мы много работаем и каждый день тренируемся, чтобы я был готов к своему первому матчу.

    По состоянию на сегодня я могу сказать, что играть буду. Но я не могу предвидеть, что произойдет даже в ближайшие дни. Пока что я собираюсь играть и сделать все от меня зависящее, чтобы выступить здесь в полную силу».

    Также чемпион «Ролан Гаррос» и US Open прокомментировал то обстоятельство, что в этом сезоне проиграл все встречи идущему в рейтинге вторым Роджеру Федереру.

    «Не будем забывать, что мы играли только на покрытиях, которые ему нравятся больше, чем мне. Я принимаю это спокойно и на каждом турнире просто стараюсь пройти как можно дальше, а там могу и встретиться с Роджером. Я знаю, что, если до этого дойдет в Лондоне и я буду здоров, у меня будут шансы.

    Мне не нужно обыграть Федерера, чтобы получить заряд уверенности. Я выиграл в этом году достаточно, чтобы и так быть уверенным в себе. Если я сыграю с ним в Лондоне – отлично, для меня это будет новый шанс, но не более того».

    31-летний Надаль стартует на турнире в понедельник матчем против Давида Гоффена.

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