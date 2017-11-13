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    Антидопинговое агентство Италии требует дисквалифицировать Эррани на 2 года

    Теги допинг WTA Сара Эррани CAS

    В Лозанне прошло заседание Спортивного арбитража (CAS) по апелляции Антидопингового агентства Италии к дисквалификации Сары Эррани за употребление запрещенного вещества. 

    Напомним, у пятикратной чемпионки парных «Шлемов» в феврале был обнаружен гормональный модулятор летрозол, использующийся при лечении рака груди. Она объяснила нарушение тем, что препарат, который принимала ее мать, попал в ее организм через еду, куда мать случайно его уронила, поскольку хранила на кухне. ITF принял это объяснение и дисквалифицировал Эррани на два месяца. Дисквалификация истекла в октябре.

    Nado Italia между тем требует, чтобы финалистку «Ролан Гаррос»-2012 дисквалифицировали на два года, поскольку на такой срок в прошлом году был отстранен итальянский гребец Никколо Морнати за употребление аналогичного препарата.

    Corriere della Sera сообщает, что заседание CAS продлилось девять часов, за которые 30-летняя Эррани несколько раз не сдержала слез. Решение будет объявлено в декабре.

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