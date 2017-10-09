Кубок Кремля отказал Гарсии в wild card

Чемпионка турниров в Ухане и Пекине девятая ракетка мира Каролин Гарсия не сыграет на Кубке Кремля, который пройдет на следующей неделе. Руководство турнира отказало француженке в wild card.

«Поскольку в прошлом году Гарсия не входила в Топ-20 рейтинга WTA, претендовать на wild card от тура она не может. А все регулярные wild card принадлежат Федерации тенниса России, которая отдает предпочтение нашим теннисисткам», – прокомментировал отказ вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

Напомним, Гарсия претендует на последнее место на итоговом турнире WTA наряду с Йоханной Контой – на этой неделе в Гонке они идут восьмой и девятой. Конта заявлена на Кубок Кремля и обойдет Гарсию, если дойдет на нем до финала. При этом британка проиграла пять своих последних матчей.

Параллельно с Кубком Кремля на последней неделе регулярного сезона WTA пройдет International в Люксембурге.