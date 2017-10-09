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    Кубок Кремля отказал Гарсии в wild card

    Теги ФТР WTA Йоханна Конта Алексей Селиваненко Кубок Кремля Каролин Гарсия WTA Finals

    Чемпионка турниров в Ухане и Пекине девятая ракетка мира Каролин Гарсия не сыграет на Кубке Кремля, который пройдет на следующей неделе. Руководство турнира отказало француженке в wild card.

    «Поскольку в прошлом году Гарсия не входила в Топ-20 рейтинга WTA, претендовать на wild card от тура она не может. А все регулярные wild card принадлежат Федерации тенниса России, которая отдает предпочтение нашим теннисисткам», – прокомментировал отказ вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

    Напомним, Гарсия претендует на последнее место на итоговом турнире WTA наряду с Йоханной Контой – на этой неделе в Гонке они идут восьмой и девятой. Конта заявлена на Кубок Кремля и обойдет Гарсию, если дойдет на нем до финала. При этом британка проиграла пять своих последних матчей.

    Параллельно с Кубком Кремля на последней неделе регулярного сезона WTA пройдет International в Люксембурге.

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