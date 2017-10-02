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    Пекин (WTA). Второй круг. Касаткина сыграет с Аррубарреной, Павлюченкова встретится с Возняцки

    Теги результаты WTA China Open

    Во втором круге турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Ларой Аррубарреной, а Анастасия Павлюченкова – с Каролин Возняцки.

    China Open

    Пекин, Китай

    30 сентября – 8 отября 2017

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 6 381 679 долларов

    Открытые корты, хард

    Второй круг

    Анжелик Кербер (Германия) Ализе Корне (Франция)
    Дата проведения
    2 октября, 08.30
    Онлайн матча

     

    Лара Аррубаррена (Испания) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    2 октября, 10.00
    Онлайн матча

     

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    2 октября, 11.30
    Онлайн матча

     

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    2 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Мария Шарапова (Россия) Екатерина Макарова (Россия)
    Дата проведения
    3 октября, 03.00
    Онлайн матча

     

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