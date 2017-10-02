Пекин (WTA). Второй круг. Касаткина сыграет с Аррубарреной, Павлюченкова встретится с Возняцки
Во втором круге турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Ларой Аррубарреной, а Анастасия Павлюченкова – с Каролин Возняцки.
China Open
Пекин, Китай
30 сентября – 8 отября 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 2 октября, 08.30
- Дата проведения
- 2 октября, 10.00
- Дата проведения
- 2 октября, 11.30
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00
- Дата проведения
- 3 октября, 03.00
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