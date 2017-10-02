Пекин (WTA). Второй круг. Касаткина сыграет с Аррубарреной, Павлюченкова встретится с Возняцки

Во втором круге турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Ларой Аррубарреной, а Анастасия Павлюченкова – с Каролин Возняцки.

China Open

Пекин, Китай

30 сентября – 8 отября 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг