Юханна Ларссон о том, почему скрывала, что она лесбиянка: «Я не хотела приобретать новый имидж и боялась потерять спонсоров»

80-я ракетка мира Юханна Ларссон в эфире шведского телевидения рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я не сразу поняла это о себе. Я была так сосредоточена на теннисе, что не думала ни о чем, помимо него, ни о каких романтических чувствах. Дома мы тоже это не обсуждали.

Свои первые отношения я два года держала в секрете. Это было ужасно. Помню, мама спросила меня прямо, встречаюсь ли я с девушкой, и я это отрицала, пока не наступил момент, когда нужно было положить карты на стол. Мама сказала: «Я люблю тебя, а это неважно».

В глазах многих я просто теннисистка, и я не хотела приобретать какой-то новый имидж. Я боялась потерять спонсоров. Мне нужна была поддержка, чтобы осуществить свои теннисные мечты. Я зависела от людей и боялась их реакции», – заявила Ларссон.

Сейчас 29-летняя Ларссон, в этом сезоне сыгравшая в одном четверть- и одном полуфинале WTA, живет со своей подругой Амандой Стрянг, с которой они объявили об отношениях в прошлом году на домашнем турнире в Баштаде:

«Когда Аманда взяла меня за руку, я подумала: ну и черт с ним, пусть теперь это будет официально».