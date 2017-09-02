Аарон Экблад – ЛГБТ-спортсменам: «Вы удивитесь, как много людей готовы вас принять»

Защитник «Флориды» выступил в поддержку ЛГБТ-спортсменов.

«Вам не стоит бояться. Вы будете удивлены, как много людей готовы вас понять и принять.

Думаю, что отношение к сексуальным меньшинствам улучшается в спортивном мире. Люди становятся более образованными и понимающими. Мне хотелось бы думать, что атмосфера улучшается», – сказал Экблад.