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    Аарон Экблад – ЛГБТ-спортсменам: «Вы удивитесь, как много людей готовы вас принять»

    Теги Флорида НХЛ Аарон Экблад ЛГБТ

    Защитник «Флориды» Аарон Экблад выступил в поддержку ЛГБТ-спортсменов.

    «Вам не стоит бояться. Вы будете удивлены, как много людей готовы вас понять и принять.

    Думаю, что отношение к сексуальным меньшинствам улучшается в спортивном мире. Люди становятся более образованными и понимающими. Мне хотелось бы думать, что атмосфера улучшается», – сказал Экблад.

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