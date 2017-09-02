Аарон Экблад – ЛГБТ-спортсменам: «Вы удивитесь, как много людей готовы вас принять»
Защитник «Флориды» Аарон Экблад выступил в поддержку ЛГБТ-спортсменов.
«Вам не стоит бояться. Вы будете удивлены, как много людей готовы вас понять и принять.
Думаю, что отношение к сексуальным меньшинствам улучшается в спортивном мире. Люди становятся более образованными и понимающими. Мне хотелось бы думать, что атмосфера улучшается», – сказал Экблад.
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