Мария Шарапова: «Не смотрю «Игру престолов», а стоит?»
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в твиттере ответила на вопросы болельщиков.
- Какой у тебя был любимый предмет? Математика?
– Математика... нелюбимый. Ты меня так хорошо знаешь. Искусство.
- Моя жена считает, что мы должны завести котенка. Что скажешь?
– Я кошек не люблю.
- Что помогает тебе навести порядок в голове после тяжелого дня?
– Я слушаю подкасты.
- Какой последний концерт ты посетила?
– Если не ошибаюсь, это был Стиви Уандер.
- Мария, ты бы хотела еще что-нибудь написать?
– Думаю, мы возьмем небольшой перерыв... Это был очень долгий процесс!
- Маша! Какая у тебя любимая тренировка? Не считая бокса.
– Силовая йога.
- Ты смотришь «Игру престолов»?
– Нет, а стоит?
- Твой любимый язык? (Кроме английского и русского, конечно же).
– Португальский навсегда.
- Твой самый любимый сериал на Netflix на данный момент?
– «Озарк». Мой любимый сериал после «Остаться в живых».
- Лучшая из недавно прочитанных книг?
– «Человек в поисках смысла».
- Шансов мало, но, Мария, ты не хочешь стать моей девушкой?
– Шансов очень мало, но я ценю усилие.
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