Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мария Шарапова: «Не смотрю «Игру престолов», а стоит?»

    Теги Мария Шарапова WTA

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в твиттере ответила на вопросы болельщиков.

    - Какой у тебя был любимый предмет? Математика?

    – Математика... нелюбимый. Ты меня так хорошо знаешь. Искусство.

    - Моя жена считает, что мы должны завести котенка. Что скажешь?

    – Я кошек не люблю.

    - Что помогает тебе навести порядок в голове после тяжелого дня?

    – Я слушаю подкасты.

    - Какой последний концерт ты посетила?

    – Если не ошибаюсь, это был Стиви Уандер.

    - Мария, ты бы хотела еще что-нибудь написать?

    – Думаю, мы возьмем небольшой перерыв... Это был очень долгий процесс!

    - Маша! Какая у тебя любимая тренировка? Не считая бокса.

    – Силовая йога.

    - Ты смотришь «Игру престолов»?

    – Нет, а стоит?

    - Твой любимый язык? (Кроме английского и русского, конечно же).

    – Португальский навсегда.

    - Твой самый любимый сериал на Netflix на данный момент?

    – «Озарк». Мой любимый сериал после «Остаться в живых».

    - Лучшая из недавно прочитанных книг?

    – «Человек в поисках смысла».

    - Шансов мало, но, Мария, ты не хочешь стать моей девушкой?

    – Шансов очень мало, но я ценю усилие.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться