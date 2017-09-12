Мария Шарапова: «Не смотрю «Игру престолов», а стоит?»

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в твиттере ответила на вопросы болельщиков.

- Какой у тебя был любимый предмет? Математика?

– Математика... нелюбимый. Ты меня так хорошо знаешь. Искусство.

- Моя жена считает, что мы должны завести котенка. Что скажешь?

– Я кошек не люблю.

- Что помогает тебе навести порядок в голове после тяжелого дня?

– Я слушаю подкасты.

- Какой последний концерт ты посетила?

– Если не ошибаюсь, это был Стиви Уандер.

- Мария, ты бы хотела еще что-нибудь написать?

– Думаю, мы возьмем небольшой перерыв... Это был очень долгий процесс!

- Маша! Какая у тебя любимая тренировка? Не считая бокса.

– Силовая йога.

- Ты смотришь «Игру престолов»?

– Нет, а стоит?

- Твой любимый язык? (Кроме английского и русского, конечно же).

– Португальский навсегда.

- Твой самый любимый сериал на Netflix на данный момент?

– «Озарк». Мой любимый сериал после «Остаться в живых».

- Лучшая из недавно прочитанных книг?

– «Человек в поисках смысла».

- Шансов мало, но, Мария, ты не хочешь стать моей девушкой?

– Шансов очень мало, но я ценю усилие.