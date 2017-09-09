Мария Шарапова – отцу: «Я обещала, что до твоей смерти однажды выйду к сетке с подачи. Подожди, ты еще молодой»

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова обратилась к своим родителям в предисловии к своей книге.

«Моей маме. В этой книге не хватит страниц, чтобы описать, как ты для меня важна. На шестнадцатый день рождения ты купила мне жемчужный браслет. Жемчужина – это символ того, что ты приносишь в мою жизнь. Элегантная и смелая. Твоя любовь к литературе вдохновила меня на написание этой книги, хотя я и очень далека от уровня твоих любимых легендарных писателей. Были времена, когда ты испытывала сомнения по поводу моего желания написать книгу, но я надеюсь, что однажды ты ее прочтешь.

Отцу. Ты проложил путь, по которому я продолжаю идти. Ты никогда не говорил мне, что я должна побеждать. Ты не говорил, что я не должна. Ты просто привел меня к вершине. Ты не только привел меня к цели, но и всегда был рядом во время пути. У тебя невероятные истории, хотя рассказывать их можно и побыстрее. Ты все еще бываешь надоедливым, и сколько бы ты ни говорил мне убирать телефон во время еды, этого не случится. Я обещала, что до твоей смерти однажды выйду к сетке с подачи. Подожди. Ты еще молодой».